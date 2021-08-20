Facebook отключил возможность просмотра друзей у афганских пользователей. Так компания хочет защитить их от возможных преследований со стороны талибов.

Об этом в Twitter сообщил Натаниэль Глейхер, начальник отдела Facebook, который занимается кибербезопасностью.

По его словам, теперь в аккаунтах пользователей из Афганистана нельзя будет увидеть список их друзей, также отключена возможность поиска, основанному на таком списке. Эту меру Глейхер назвал временной и такой, которая поможет защитить жителей Афганистана от возможных преследований.

Также афганцы теперь смогут заблокировать свой профиль за один клик. Если пользователь сделает это, то те, кто не состоит в списке их друзей, не смогут видеть контент на их странице.

Напомним, ранее компания Facebook запретила на всех своих платформах контент, поддерживающий движение "Талибан".

Также мы писали о том, что в Афганистане талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle, еще один член его семьи тяжело ранен. До этого они безуспешно разыскивали самого корреспондента, но он успел выехать в Германию.