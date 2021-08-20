Переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, которые сейчас проходят в Москве, не обошлись без курьеза.

Во время того, как глава РФ произносил свою речь, на словах о том, что этот год связан с развитием экономики, у его собеседницы зазвонил мобильник.

При этом Ангела Меркель, качая головой, достала телефон из кармана, отключила звонок, но все же посмотрела, кто ее беспокоит.

Путин сделал небольшую паузу и вероятно, пытаясь замять казус, сказал: "И мы постоянно находимся в телефонном контакте".

Напомним, визит Меркель в Москву проходит за два дня до ее поездки в Киев и перед окончанием строительства "Северного потока-2", которое анонсировано на 23 августа. Как сообщили в Берлине, переговоры, кроме двусторонних отношений, коснутся борьбы с пандемией, конфликта на Донбассе, "Северного потока-2", ситуации в Беларуси и Афганистане.

Как сообщалось, встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель запланирована на 22 августа. В ходе беседы лидеры государств обсудят "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.