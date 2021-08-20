В пятницу, 20 августа, Офис Генпрокурора собирается объявить народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, о завершении расследования по его делу.

Об этом рассказал народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин в своем Телеграм-канале.

По его словам, по приказу президента Владимира Зеленского, прокуроры объявят об этом Медведчуку сегодня.

При этом он добавил, что по делу не была выполнена большая часть запланированных прокуратурой следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября.

Кроме того, Кузьмин сообщил, что ранее обвинение удовлетворило ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи.

Помимо этого, депутат заявил, что вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, которое полностью воспроизводит текст старого. Он считает, что это сделали, чтобы его нельзя было оспорить в суде в ближайшие два месяца.

Напомним, в мае Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. По их словам, все обвинения против них сфабрикованы.

13 мая Печерский суд Киева выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Затем ее продлили еще на два месяца.

30 июля суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.