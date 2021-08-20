Российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель начали переговоры в Москве. Политики впервые встретились в очном формате с начала коронавирусной пандемии.

Как сообщили в Кремле, стороны собираются обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в различных областях, а также рассмотреть актуальные вопросы международной повестки.

В свою очередь в Берлине сообщили, что переговоры, кроме двусторонних отношений, коснутся борьбы с пандемией, конфликта на Донбассе, "Северного потока-2", ситуации в Беларуси и Афганистане.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель запланирована на 22 августа. В ходе беседы лидеры государств обсудят "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Однако, как сообщалось, перед визитом в Киев Меркель прибудет в Москву, где обсудит с Путиным Беларусь, Афганистан и Украину.

Отметим, что визит Меркель в Россию пройдет не только накануне ее запланированной на 22 августа встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и перед окончанием строительства "Северного потока-2", которое анонсировано на 23 августа.