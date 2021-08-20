В Верховную Раду прошли бы пять политических сил, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Лидируют среди них партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), разрыв между которыми 4,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" со второго по десятое августа.

Социологи опросили методом индивидуального интервью 1206 украинцев в возрасте от 18 лет по месту проживания респондента во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса.

В Верховную Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 22,9% (из тех респондентов, которые определились с выбором и намерены участвовать в выборах);

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18,4%,

"Европейская солидарность" - 16,5%,

"Батькивщина" - 11,6%,

"Сила и Честь" - 6,4%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" не прошла бы в парламент, так как за нее проголосовали бы 4,4%.

О результат опроса смотреть - с 20:17

Напомним, в начале августа, согласно опросу КМИС, в Раду прошли бы также эти пять партий. При этом составители опроса отметили, что тогда разница в поддержке "Слуги народа" и "Оппопплатформы" была в пределах статистической погрешности, поэтому они "делили" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Также мы писали, что большинство украинцев не поддерживают идею Зеленского баллотироваться на второй срок, в то время, как он только днем ранее заявил о желании пойти еще в президенты.