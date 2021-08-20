Более половину украинцев негативно бы отнеслась к решению баллотироваться на второй срок президента Украины Владимира Зеленского, который только вчера заявил о таком желании.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Украинской социологической группой", пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, решение Зеленского выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на второй срок 57,7% респондентов отнеслись бы "однозначно негативно" или "скорее негативно". При этом положительно к такому решению главы государства отнеслась бы только четверть (25,6%) опрошенных.

В то же время, большая часть участников опроса "однозначно негативно" или "скорее негативно" оценили деятельность Зеленского на должности президента Украины в течение двух лет и только 26,7% оценили работу главы государства положительно.

Половина украинцев (52,9%) не питают надежд относительно того, что Владимиру Зеленскому удастся поменять к лучшему ситуацию в стране. Однако у 18,4% есть на это "слабая надежда", 16,7% имеют "некоторые надежды", а 6,9% питают "большие надежды" относительно того, что Зеленский поменяет ситуацию в Украине к лучшему.

Социологи опросили 1206 украинцев от 18 лет и старше методом "face-to-face" в период со 2 по 10 августа. В опросе приняли участие украинцы со всей территории страны, кроме временно неподконтрольной Киеву части Донбасса и оккупированного Крыма.

Напомним, еще в январе исключенный из "Слуг народа" Гео Лерос рассказал о намерениях Зеленского баллотироваться на второй срок.

Также сообщалось, что уровень поддержки президента в течение месяца упал с 34% до 29%.