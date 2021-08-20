Украина создают рабочую группу, которая будет заниматься нейтрализацией угрозы нацбезопасности из-за будущего запуска газопровода "Северный поток-2". В нее должны войти члены правительства.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на письма с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Так, Ермак, по инициативе президента Владимира Зеленского, попросил согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.

В ответе Шмыгаль согласовал их кандидатуры и включил в список министра энергетики Германа Галущенко.

Сообщается, что будет создана коммуникационная платформа, в рамках которой будут обсуждать наработки и предложения по угрозам, которые несет "Северный поток-2" для Украины.

Напомним, в Бундестаге рассказали о ключевой роли СП-2 для Европы.

Также сообщалось, что в Австрии надеются на запуск газопровода в этом году. В компании "Nord Stream 2 AG" сообщили, что магистраль завершена на 99%.