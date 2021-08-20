Во вторник, 24 августа, в День независимости Украины на торжественном заседании Верховной Рады выступит президент страны Владимир Зеленский.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в ходе брифинга в пятницу, 20 августа.

"Насколько я знаю он (Зеленский - Ред.) будет на торжественном заседании 24 числа, будет принимать участие и будет выступать во время торжественного заседания, приуроченного к 30-летию независимости Украины", - заявил Разумков.

Напомним, в честь Дня независимости Украины 24 августа в час дня народные депутаты соберутся на торжественное заседание парламента. Однако это будет не единственное заседание Рады в этот день - в 14:20 Рада снова соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект "О большом государственном гербе Украины". Внеочередная сессия созывается по требованию главы государства.

Днем ранее, 23 августа, в день саммита "Крымской платформ" в Киеве, состоится внеочередная сессия парламента, которая будет посвящена вопросу "Крымской платформы". Для проведения сессии народные избранники собрали 156 из 150 необходимых подписей.