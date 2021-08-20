Во Львовской области хирург одном их больниц не предоставил необходимую медицинскую помощь 23-летнему пациенту, который к нему обратился, в результате чего парень умер от осложнений. Следователи сообщили врачу о подозрении.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей региона на странице в Facebook в пятницу, 20 августа.

В полиции рассказали, что за невыполнение хирургом своих профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия для пациента, врачу грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что 38-летний врач одной из районных больниц, житель Львовского района недооценил состояние парня, который обратился в медучреждение. Правоохранители добавили, что хирург не провел надлежащее обследование пациента, не госпитализировал его в больницу его и не предоставил необходимую медпомощь. В результате, пациент вскоре умер от осложнений.

При этом, в полиции не рассказали, с какими именно жалобами обратился пациент к хирургу. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Напомним, как рассказывала "Страна", в марте в клинике пластической хирургии на следующий день после операции, связанной с коррекцией фигуры, умерла 45-летняя пациентка. После этого в Киеве в суд направили дело хирурга, которого обвиняют в ошибке при выполнении операции.

Также мы писали, что прокуратура сообщила о подозрении хирургу одной из детской больниц, в результате халатных действий которого в феврале 2021 года умер двухлетний мальчик.