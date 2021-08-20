В саммите первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 23 августа, примут участие первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, Украины и супруга президента Европейского Совета.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в данный момент подтвердили свое участие в Киевском саммите первых леди и джентльменов 11 первых леди, включая Елену Зеленскую.

Кроме того, он добавил, что из-за коронавирусной инфекции часть участников не сможет приехать в Киев, а будет разговаривать в режиме онлайн. Однако, по словам Кулебы, на статус участников это не повлияет, и саммит будет успешным.

Также он рассказал, что на саммите также будет присутствовать американский эссеист и мыслитель Насим Талеб и афганский режиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Кабула.

Ранее "Страна" публиковала программу официальных мероприятий в Киеве ко Дню независимости. В столице пройдет два саммита и парад войск.

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