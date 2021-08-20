В Италии нелегальная рейв-вечеринка, которая началась в ночь с 13 на 14 августа, длилась пять дней. Территориально это событие проходило в городе Витербо. По словам мэра населенного пункта Валентано Стефано Биджотти, сейчас район уже очищен и внутри никого нет.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

На территории проведения вечеринки заканчивают наводить порядки. Параллельно проводят контроль окружающей зоны рейва на наличие людей.

По имеющимся данным, еще с вечера наблюдался наплыв выезда машин с рейв-пати. На данный момент местные службы идентифицировали около 3000 человек и более 1000 автомобилей, которые были участниками движения.

По факту незаконного мероприятия не было зафиксировано вмешательств со стороны силовых структур.

Не обошлось и без летальных исходов, погиб парень 25 лет, обстоятельства смерти не выяснены, известно только то, что он утонул. Также были доставлены в больницу несколько человек с подозрением на употребление незаконных препаратов.

Ранее мы писали о скандальном подпольном рейве во Франции, который начался в канун Нового года 2021 и длился более суток.

Напомним, что в декабре 2020 года в Англии 12-летний ученик устроил техно-вечеринку в туалете колледжа из-за карантинных ограничений.