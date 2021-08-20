Автомобиль Lexus, на который в Херсоне рухнул гигантский флагшток, принадлежит начальнику управления строительства и финансового обеспечения местной облгосадминистрации Виталию Караваеву. Он приехал на место, чтобы проконтролировать, как идет строительство.

Об этом сообщает "Мост".

Караваев также занимает должность замдиректора Департамента развития территорий местной облгосадминистрации. Зона его ответственности - все строительные подряды, а также коммуникация со всеми подрядными организациями. Вероятнее всего, Караваев был ответственным и за постройку самого флагштока.

В момент, когда семидесятиметровая конструкция начала падать, Караваев был в салоне авто. Ему удалось быстро выскочить из транспортного средства.

Любопытно, что в декларации чиновника автомобиля Lexus нет. Он владеет машиной Ford 2003 года выпуска.

Напомним, в прошлом году в Киеве у "Родины-матери" установили самый большой флагшток Украины, высота которого составила 90 метров, а вес - 32 тонны.

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