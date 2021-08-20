Скандальный руководитель телеканала АТР Айдер Муждабаев, которого СК РФ объявил в международный розыск, считает, что Украина не будет независимой до тех пор, пока Украинская православная церковь физически не исчезнет с территории страны.

Об этом он заявил во время эфира на своем YouTube-канале.

Журналист считает, что пока УПЦ существует в Украине страна не может быть до конца независимой. По его мнению, нужно принять такие законы, который сделают существование "вражеской церкви" невозможным.

"(УПЦ - Ред.) промывает мозги людям, как ершиком. Сортирным, выскребает все. Поэтому уничтожение этой церкви, изгнание ее с территории Украины - это просто дело безопасности государства. Я вот побывал в Буковине и знаю, чем там русские попы занимаются. Да и в Чернигов зайдите в главный храм, посмотрите на их "стенд русского мира"....где никогда украинского флага не будет ни в каком виде...церковь, которая не отпевает своих солдат, достойна помереть, в смысле уйти из Украины...пусть идут куда хотят ", - сказал Муждабаев.

Далее он назвал участников ходов УПЦ "пророссийскими зомби" и сказал, что УПЦ на данный момент выполняет роль запрещенных телеканалов. Он выразил надежду, что будут приняты законы, которые не позволят УПЦ "вести свою пропаганду".

"Эти рассадники русского мира должны быть закрыты", - заявил журналист.

Напомним, Муждабаев в 2019 году заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей, что приведет к новой революции. Он написал, что возможно придется стрелять в тех, кто голосует на президентских выборах не за Порошенко (то есть за Зеленского). После таких слов СБУ открыла уголовное дело.