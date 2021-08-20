Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заступился за телеканал "НАШ", у которого Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания через суд хочет забрать лицензию.

Об этом он сказал журналистам в Киеве возле здания парламента в пятницу, 20 августа.

Разумков заявил, что лично принимает участие в прямых эфирах этого канала и понимает, что прямую трансляцию нельзя выключать, но "даже, если это сделать, то информация уже прозвучала". Поэтому спикер парламента выразил надежду на то, что "суд будет непредвзятым и объективный в рассмотрении этого вопроса".

В качестве примера Разумков привел заседания парламента и заявил, что если бы он нес ответственность за все сказанное там, то "его бы тоже уже можно было лишить лицензии".

Напомним, днем ранее Национальный совет ТВ сообщил, что намерен через суд попытаться аннулировать лицензию каналу "НАШ" из-за высказываний экс-нардепа Петра Симоненко и о гражданском противостоянии на Донбассе. В частности, Нацсовет по ТВ выделил высказывания Симоненко о том, что ПЦУ - это раскольники. Также в список недопустимых регулятор вынес слова гостя студии о "гражданском противостоянии на Донбассе" и "политике государственной фашизации".

Новость о решении Нацсовета по телеканалу стала резонансной. Ведущий канала "НАШ" Макс Назаров в комментарии "Стране" заявил, что считает необоснованными претензии госрегулятора к высказываниям гостей в эфире. Кроме того, "НАШ" будет оспаривать желание Нацсовета закрыть телеканал.

Между тем, уже двое телеведущих покинули канал "НАШ" и ушли на "Украину 24".

Также мы писали, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в своем Фейсбуке прокомментировал решение Нацсовета закрыть телеканал "НАШ". Он считает это решение "давлением на свободу слова и потаканием желаниям власти".