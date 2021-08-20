Проректор по экономической работе и развитию производственной инфраструктуры ХНАУ им. В.В. Докучаева, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка рассказал "Стране", что в результате объединения четырёх харьковских вузов в один Государственный биотехнологический университет уволят почти 20% сотрудников.

"По моим данным, в четырёх укрупнённых вузах сейчас работает около 2600-2700 сотрудников. Исходя из информации в документе, можно увидеть, что всего по вузу, который ещё проектируется, будет 2231 сотрудник. Иными словами, 400 людей куда-то должны быть выкинуты, а это 20% от нынешних работников вузов. Причем в первую очередь сокращать будут сотрудников, которые работают по срочным трудовым договорам, их довольно много. Кроме них, под увольнение попадут люди пенсионного возраста, которые всю жизнь проводят на кафедре. Здесь есть какой-то нездоровый эйджизм", - заявил "Стране" Швайка.

Он уточнил, что в дальнейшем уволенных работников вузов переведут в центр занятости, где первые месяцы они продолжат получать государственные выплаты.

"Указ согласовывает Министерство образования и науки, но формулируют его наши "реформаторы". В первое время уволенных сотрудников направят в центр занятости, они пару месяцев будут получать от государства зарплату. Но в результате они все равно лишатся работы в вузах, в которых некоторые из них проработали по 30-50 лет", - возмущён проректор.

Кроме этого, коллектив Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева обращался с иском в суд, чтобы оспорить решение об укрупнении вузов. По словам Швайки, на днях появился второй иск, в этот раз поданный со стороны профсоюза. Более того, Швайка анонсировал новые судебные иски уже на следующей неделе.

"На сегодняшний день есть два иска. Один от нашего университета, предварительное рассмотрение назначено на 7 сентября. Второй - от первичной профсоюзной организации, рассмотрение назначено на 17 сентября. Следующие иски будут подаваться на следующей неделе. Их будет много и разных, пока не получим решение, которого будет достаточно для сохранения университета", - резюмировал проректор.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине начали проводить укрупнение (объединение) вузов на деньги Всемирного банка. Скандальнее всего укрупнение проходит в Харькове, где четыре университета объединили в один новый - Государственный биотехнологический университет.

Под укрупнение попали: Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева и Харьковский государственный университет питания и торговли.

Как ранее сообщала "Страна", против объединения с тремя другими учебными заведениями выступает Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева. Коллектив обратился с иском в суд, чтобы оспорить это решение.

Тем временем, на сайте НАПК уже появилась декларация Руслана Тихонченко как кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета. Сейчас он в статусе и.о. ректора укрупнённого вуза. Однако в декларации Тихонченко НАПК обнаружило признаки уголовных нарушений.

Теперь декларацию кандидата на должность и.о. ректора Харьковского биотехнологического вуза будут проверять правоохранительные органы.

Ранее Тихонченко занимал должность замглавы Харьковской облгосадминистрации. "Страна" также писала о том, что он связан с нардепом от "Слуги народа" Александром Одарченко, чей отец работает в одном из укрупнённых харьковских вузов.