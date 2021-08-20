В пятницу, 20 августа, в Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню независимости.

Причем рухнул не просто, а раздавил припаркованный под ним "Лексус", который по иронии судьбы принадлежал чиновнику, ответственному за установку флагштока.

Собрали подробности истории - зачем и за чьи деньги устанавливали конструкцию, что заявили местные власти и что пишут в сети.

ЧП на набережной

Огромный флагшток установили на местной набережной ко Дню государственного флага и Дню Независимости. Торжественное поднятие флага на нем было запланировано на утро 23 августа.

В рамках всеукраинской программы поднять гигантские флаги должны были во многих городах Украины. Всего их должно было быть 17.

В Херсоне высота флагштока была 70 метров. Но до праздника он не достоял несколько дней. 20 августа при монтаже конструкция неожиданно рухнула, повредив припаркованный рядом автомобиль Lexus. Ему проломило крышу.

Упавший флагшток

Пострадавших в результате ЧП нет. Находившийся в машине человек успел выскочить в последний момент.

Херсонское издание "Мост" написало, что это был чиновник, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды. Речь идет о Виталии Караваеве.

Виталий Караваев. Фото: Мост

Как пишет издание, он отвечал за установку флагштока и поиск спонсоров. В декларации чиновника нет "Лексуса", в котором он находился во время падения конструкции.

Фото: Мост

Падение флага уже расследуют правоохранители.

"Случайно оборвался трос". Что заявили власти

Местные власти поспешили заявить, что падение флагштока было чистой случайностью.

По словам заместителя Херсонской ОДА Эдуарда Науменко, 70-метровый флагшток был изготовлен сертифицированной компанией. Она привлекла еще одну компания для установления конструкции.

"Реализация объекта происходила с учетом всех строительных норм и соблюдением технических требований. К сожалению, при установке, из-за обрыва стропы, он упал с высоты.

Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа" - пояснил чиновник.

Он добавил, что проблема устраняется, а на место выехали представители ОГА для разъяснения причин инцидента, а также, что бюджетные средства на флагшток не выделялись.

Пока местные власти не сообщают, что поставят вместо рухнувшей конструкции.

Ранее организация StateWatch со ссылкой на ответы областных госадминистраций, систему Prozorro и сообщения в местных СМИ, писала, что на установление гигантских флагов в 17 областях Украины ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости планируют потратить порядка 170 миллионов гривен из государственного и местных бюджетов.

В Херсонской ОГА заявили, что конкретно этот флагшток устанавливали за гранатовые деньги, которые теперь спонсоры не дадут, поскольку оплату должны были произвести только после сдачи работ. На создание конструкции потратили 8 миллионов гривен.

При этом есть информация о том, что и с другими такими же флагштоками есть проблемы. Журналист Евгений Куксин опубликовал фото из Ужгорода, где аналогичное сооружение начало почему-то наклоняться.

"А это Ужгород. Тут флагшток за 6,3 миллиона не упал, но, как пишут местные, начал коситься", - пишет журналист.

Упавший флагшток уже обсуждают в сети. Журналист Макс Назаров показал, что "гонкой флагштоков" занимаются в основном азиатские или диктаторские страны.

"Около 200 млн на самые высокие флагштоки в каждом регионе (вероятно, без флагштоков никто и не знает, что живёт в Украине), но не об этом.

По статистике вот таким страдают самые демократичные государства. Не верите? Списочек гляньте" - написал телеведущий Макс Назаров.

Он добавил инфографику, на которой видно, что самые высокие флагштоки в мире, кроме Украины, установлены в таких странах, как Саудовская Аравия, Азербайджан, КНДР, Туркменистан, Иордания, Беларусь.