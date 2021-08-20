СБУ предупредила украинцев, что перед Днем независимости традиционно возрастает вероятность диверсий, а также растет число фейков и информационных вбросов, призванных раскачать обстановку в стране. В спецслужбе предлагают жаловаться им на всю подозрительную активность, которую замечают граждане.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Обратиться в спецслужбу по этому вопросу можно как по телефону (0-800-501-482) или по e-mail: callcenter@ssu.gov.ua.

В Службе безопасности принимают сообщения от тех, кто:

знает о чьих-либо планах совершить диверсию, теракт или другое преступление;

видел кого-то излишне заинтересованных военными объектами или госзданиями, инфраструктурными объектами или местами скопления людей;

видел подозрительные авто или беспилотники возле стратегических зданий;

видел в общественных местах подозрительные предметы.

Впрочем, звонить можно и по другим вопросам. В спецслужбе обещают сохранить заявителя в тайне и проверить всю полученную информацию.

Напомним, недавно у админграницы с Крымом проходили учения, в рамках которых украинские спецназовцы обезвредили условную диверсионную группу.

Также мы писали о том, что СБУ также сообщала о вероятности диверсий весной, накануне Пасхи.