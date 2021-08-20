Новым начальником Нацполиции в Харьковской области вместо уволившегося Андрея Рубеля стал начальник экспертного центра при МВД Станислав Перлин.

Об этом сообщил источник "Страны".

Как известно, Станислав Перлин родился в 1968 году в Харькове. Служил в армии с 1986 по 1988 год.

Поступил в органы внутренних дел в 1991 году, начав работать следователем отдела внутренних дел Фрунзенского района Харькова. Все это время был связан с Харьковом и Харьковской областью.

С 2004 года начал работать в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре при ГУМВД в Харьковской области (сейчас Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины), который с того времени и возглавляет.

Напомним, сегодня "Страна", сообщила, что начальник управления Национальной полиции Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку. На этом посту он прослужил в течение девяти месяцев.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Офисе президента начинали раздел "аваковского наследства" в МВД.

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