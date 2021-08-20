Уже через несколько дней украинцы смогут путешествовать по Евросоюзу с украинскими COVID-сертификатами в приложении "Дия", которые признали соответствующими стандартам ЕС.

"Сегодня, 20 августа, с 10:00 Украина технически присоединилась к системе Европейского союза по ковидным сертификатам. Теперь наша страна сможет принимать и проверять европейские сертификаты вакцинации, а украинцы смогут путешествовать по Евросоюзу с украинскими сертификатами",– заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дия" можно будет уже через несколько дней как только системы Play Market и App Store обновят новую версию приложения "Дия".

"Чтобы получить сертификат вакцинации в "Дия" нужно в разделе – услуги выбрать соответствующую функцию. "Дия" будет генерировать только те сертификаты которые отображены в системе "Helsi"",- рассказал Федоров. Также министр добавил, что в "Дия" будет отображаться два сертификаты, европейского образца и украинского.

"Один для того, чтобы путешествовать по Европейскому союзу, а другой будет внутренним. Чем они отличаться: в европейском сертификате больше медицинской информации, чтобы европейские коллеги могли все проверить и визуально и технически, также в нем нет фотографии. Во внутреннем, украинском сертификате, меньше медицинской информации и есть фотография. Очень важно, при планировании путешествия ссылаться на информации министерства иностранных дел и министерства здравоохранения",– рассказал Федоров.

Напомним, несмотря на решение Еврокомиссии, каждая страна ЕС сама определит, признавать ли украинский сертификат в "Дие".

Также "Страна" подробно разбиралась, позволит ли признание сертификатов в "Дие" украинцам легче въезжать в ЕС.