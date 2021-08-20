Брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое президент Украины Владимир Зеленский созывает на пятницу, 20 августа, начнется в 17:30.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.

Сегодняшнее заседание СНБО проведет в Киеве. Брифинг по его итогам начнется в 17:30. Время является приблизительным, возможны незначительные изменения в расписании. Проходить он будет в пресс-центре на Банковой.

Официально о вопросах, которые будут рассматриваться на заседании, в Офисе президента не сообщают. Известно, что сегодня СНБО может ввести новые санкции, однако коснутся они не украинцев, а только иностранных граждан, сообщает "Обозреватель". Кроме того, в планах Совета обсудить вопросы об обороне и ситуации со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине.

Сообщается, что вопреки слухам, Совет нацбезопасности рассматривать вопрос о смене столичного градоначальника Виталия Кличко не будет.

Напомним, 12 августа в СНБО сообщили, что глава украинского государства Владимир Зеленский поручил подготовить заседание, посвященное лесному хозяйству страны.