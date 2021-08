В захваченном исламистским движением "Талибан" Афганистане на рабочее месте не пустили телеведущую, хотя ее коллеги-мужчины смогли пройти в телецентр. Запрет объяснили поменявшейся системой, хотя ранее талибы пообещали соблюдать права женщин.

Видеообращение журналистки опубликовало AFP в своем Тwitter-аккаунте.

Телеведущая новостей на государственном канале Афганистана RTA Pushto Шабнам Давран работала как журналистка в течение шести лет. После того, как власть в стране перешла в руки талибов, ее не пропустили в офис. Запрет выполнять свои рабочие обязанности ей объяснили "сменой системы".

"Те, кто меня слушает, если мир слышит меня, тогда, пожалуйста, помогите нам. Наши жизни в опасности", - сказала ведущая.

Отметим, что движение "Талибан" известно своим нетерпимым отношением к правам женщин. Придерживаясь законов шариата, талибы зачастую выступают не только против права женщин работать и учиться. Женщины при их власти часто не имеют возможности даже выйти на улицу без сопровождения мужчины, не соблюдаются и другие права и свободы.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist