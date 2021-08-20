Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, прокуратура все еще не позволяет похоронить из-за продолжающегося следствия. Сейчас его тело хранится в камере, где температура воздуха около до +7 градусов.

Об этом гражданская супруга погибшего Божена Жолудь рассказала в интервью "Общественному" в четверг, 19 августа.

По словам девушки, прокуратура не позволяет похоронить Шишова потому, что все еще идет следствие и если понадобиться какая-либо информация правоохранители не хотят потом делать эксгумацию.

При этом в камере, где он лежит, температура воздуха +5...+7 градусов. Девушка спросила, сможет ли она увидеть своего сожителя и ей сказали, что да, но только в морге и гроб будет закрытым.

"Прокуратура не дает разрешение о захоронении. Насколько я понимаю, они пригласили литовскую сторону для независимой экспертизы, а еще эта экспертиза не прошла. И я не понимаю, как будет проводиться экспертиза, если тело уже в таком состоянии", - сказала Божена.

Поэтому на сегодняшний день девушка не может предполагать возможную дату похорон, но хоронить гражданского супруга собирается на территории Украины.

Напомним, в начале августа Виталия Шишова обнаружили повешенным в киевском парке. В Белорусском доме считают, что это было не самоубийство, а "спланированная чекистами спецоперация". и перед смертью за Шишовым следили. При этом полиция рассматривает как версию убийство, так и версию суицида.

Однако позже в круга, близких к белорусской оппозиции, появились и другие версии его смерти, связанные с внутренними конфликтами в эмигрантском движении, об этом подробно писала "Страна".