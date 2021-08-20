Впервые за тридцать лет у всех желающих появилась возможность сделать фото с флагом Украины, который 24 августа 1991 года внесли в зал парламента в знак провозглашения независимости нашей страны. Стенд с ним открыли у здания Верховной Рады в пятницу, 20 августа.

Трансляцию торжественного мероприятия в YouTube вел "Перший Незалежний".

На открытии стенда выступил председатель Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что тридцать лет назад внесение Флага Независимости Украины в зал заседаний парламента и стало стартом для развития свободного и демократического государства.

Также спикер парламента уточнил, что Флаг Независимости Украины выставляют перед зданием парламента впервые. Все желающие смогут посмотреть на него или сделать с ним снимок на площади Конституции. Разумков считает неправильным, что раньше он был только в стенах Рады.

Напомним, "Страна" писала о том, что в столице к 30-летию независимости выложат огромный флаг из тортов.

Также мы сообщали, что сегодня в Херсоне гигантский флагшток с Тризубом рухнул на припаркованный Lexus.