Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на дом, земельные участки и банковские счета Артура Товмасяна, который после открытия дела НАБУ против него подал в отставку с должности главы Харьковского облсовета.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе генерального прокурора сообщают "Украинские новости" в пятницу, 20 августа.

По словам собеседника издания, арестовали земли и дома Товмасяна в Мариуполе Донецкой области, и деньги, которые он хранит в банке.

Также источник добавил, что экс-глава Харьковского облсовета предпринимает попытки снять арест с имущества, но его апелляция в суде не рассматривалась.

Как рассказывала "Страна", после отставки Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел в украинской полиции началась кадровая чистка. Наш источник ранее заявил, что Товмасяна готовятся отправить в отставку.

4 августа НАБУ вручило подозрение Товмасяну в получении одного миллиона гривен взятки, которую он потребовал у руководителя коммунального предприятия. По данным СМИ, 22 июля сотрудники НАБУ провели обыски в рабочих кабинетах председателя областного совета Артура Товмасян и его заместителя.