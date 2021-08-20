Начальник управления Национальной полиции Харьковской области Андрей Рубель, как и предсказывала "Страна", уходит в отставку. Высокую должность он занимал в течение девяти месяцев.

Об своем решении оставить пост сам Рубель рассказал на своей странице в Fcebook в пятницу, 20 августа.

Рубель поблагодарил всех сотрудников Нацполиции за качественную работу и пожелал им новых успехов, достижений, а также понимания и взаимодействия с жителями Харькова.

Напомним, в июле в отставку ушел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который занимал эту должность с 2014 года. Последовал за ним и его заместитель Антон Геращенко, которого уволил Кабинет министров.

Как отставка главы МВД отразится на украинской политике и чем Аваков будет заниматься в будущем анализировала "Страна".

После отставки Авакова, по информации нашего источника в МВД, в Национальной полиции Украины началась кадровая чистка. В августе ушел в отставку и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Таким образом, после отставки Авакова из правоохранительных органов начали уходить и близкие к нему люди. Что ждет Министерство внутренних дел в будущем подробно разбиралась "Страна".