После того, как украинские ковид-сертификаты в приложении "Дия" официально признаны в ЕС, возник новый вопрос - как привитым людям получить такой документ?

Пока он в "Дие" недоступен - поскольку идет бета-тестирование этой услуги в Минцифры. Но, как пообещал глава Минцифры Михаил Федоров, совсем скоро в мобильное приложение "Дии" прилетит обновление - и там появится услуга по активации сертификатов.

Также в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как туда подтянуть свою справку о вакцинации.

Что дает электронная справка о вакцинации

С апреля 2021 года в Минцифре работали над внедрением электронной версии COVID-сертификатов для украинцев, путешествующих за границу. И вчера стало известно, что документы официально признал Евросоюз.

Поэтому украинские власти анонсировали, что уже "с 20 августа ЕС открывает двери для всех привитых украинцев с электронными ковид-сертификатыми".

Правда, позже выяснилось, что граждане Украины смогут въехать по электронному сертификату не во все страны ЕС - а только в те, которые признают "Дию" наравне с бумажной справкой.

То есть условия въезда по сути не смягчаются - но для многих украинцев по идее экономится время на поход к врачу за бумажным документом о вакцинации.

Но даже при этом по каждой стране ЕС нужно будет проверять актуальные правила въезда. Некоторые из них вчера напоминала "Страна" - на примере Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Польши, Румынии и Словакии.

Как сгенерировать Covid-сертификат в "Дие"

Для того, чтобы сгенерировать свой ковид-сертификат, украинцу с двойным курсом вакцинации, необходимо выполнить следующие действия.

1. Обновить приложение "Дия" до новой версии.

Нужно дождаться, когда этот сервис станет доступным. Для этого можно проверять обновления "Дии" в магазине приложений Google или Apple.

После обновления там появится новая услуга.

2. Новая услуга "COVID-сертификат"

Пока она находится в разработке, но будет активна в обновленной версии. Нажимаем на "Услуги" ("Послуги", укр).

Далее выбираем "COVID-сертификат ("COVID-сертифікат" укр).

Пока что данный раздел находится в разработке

3. Согласие на передачу данных

Даем согласие на передачу данных из электронной системы охраны здоровья в "Дию". Это будет реализовано в приложении.

4. Получение сертификата

После нажатия на кнопку "получить сертификат", он появляется в вашем смартфоне.