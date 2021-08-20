В Японии, где ранее сбросили на Землю капсулу с грунтом из астероида Рюгу, планируют доставить на нашу планету до десяти граммов песка с поверхности наибольшего спутника Марса - Фобоса. Осуществить это специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) хотят с помощью проекта Martian Moons eXploration - космического зонда, который запустят через три года - в 2024-ом.

Об этом со ссылкой на официальных представителей JAXA сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK утром в пятницу, 20 августа.

Согласно проекту, космический зонд должен совершить посадку на спутник Красной планеты, взять грунт и доставить его на Землю.

По словам специалистов JAXA, около 0,1% объема песка на поверхности самого большого спутника Марса попало именно с Красной планеты. Поэтому эксперты и решились исследовать планету дальше.

Ученые заявили, что исследуют, содержат ли образцы грунта какие-либо органические субстанции, либо другие свидетельства жизни, возможно существовавшей на Красной планете.

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