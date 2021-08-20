В Херсоне рухнул огромный флагшток, установленный на местной набережной в рамках подготовки ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Об этом пишет местное издание Kherson.net.ua.

Флагшток устанавливали в рамках Всеукраинской программы, в ходе которой гигантские флаги должны были появиться во многих городах Украины. Задумывалось, что в Херсоне высота конструкции будет достигать 50 метров.

Однако в пятницу, двадцатого августа, что-то пошло не так, и конструкция рухнула. В результате падения флагшток проломил крышу припаркованному рядом автомобилю Lexus. По информации очевидцев, обошлось без пострадавших.

Напомним, в 2020 году в Киеве установили самый высокий флагшток в Украине, его высота составляет почти 90 метров. Он расположен неподалеку от "Родины-матери", на нем закреплен самый большой флаг страны.

Также мы писали, что в этом году в честь 30-летия независимости на этом флагштоке обновят трезубец. Его монтируют перед Днем национального флага, который отмечается 23 августа.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве ко Дню независимости выложат огромный флаг Украины из тортов.