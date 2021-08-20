Ночью в пятницу, 20 августа, между двумя селами в Запорожской области на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь", где ранее автоцистерна легла на бок и перекрыла движение, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Об этой говорится в оперативной утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Около четырех утра на трассе между селами Высокое и Радостное столкнулись два легковых автомобиля, после чего они загорелись. В результате аварии погибли двое взрослых и двое маленьких детей, которым было не более восьми лет. Еще два человека получили травмы средней тяжести. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, двумя днями ранее в Днепропетровской области столкнулись четыре грузовика, о чем свидетельствуют данные ГСЧС и соответствующие фото. Пострадали четыре человека, еще один - скончался на месте аварии.

Также мы рассказывали о страшной аварии под Ивано-Франковском, в которой два человека погибли, а еще трое получили травмы. В результате ДТП пятерых человек зажало в автомобиле, поэтому пришлось вызывать специалистов по деблокировке.

Кроме того, днем ранее мы писали, что в Конотопе прокурор сбил насмерть пенсионерку на переходном переходе, после чего скрылся.