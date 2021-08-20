Украинский президент Владимир Зеленский, который сделал ряд заявлений в интервью на острове Змеиный, а после дал интервью американским изданиям, в пятницу, 20 августа, принял верительные грамоты у первого посла Ирландии с резиденцией в нашей стране Тересы Хили и еще у троих дипломатических представителей.

Об этом говорится в сообщении пресс службы главы государства.

Сначала президент поздравил Тересу Хили с началом миссии, также он отметил важность открытия посольства Ирландии в Киеве впервые за 30 лет независимой Украины. Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что диалог между странами будет становиться только крепче, а этот шаг будет способствовать активизации результативного взаимодействия между двумя государствами.

Также украинский лидер принял верительные грамоты у нового посла Армении Владимира Карапетяна, посла Кореи Кима Хьонга То и посла Нигерии Шины Фатай Алеге и поблагодарил каждого из них, обсудив отношения между странами.

Напомним, Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года.

О том, что Ирландия планирует открыть посольство в Украине стало известно в первый день апреля текущего года, в день когда исполнилось 29 лет дипломатическим отношениям между странами.

Также "Страна" писала, как рассказывала телерадиокомпания Ирландии RTE, в Ирландии украинские дипломаты поссорились с руководством престижного университета из-за курса про Россию.

Кроме того, мы сообщали, что Зеленский назначил посла в страну, которая первая стала независимой в 21 веке.