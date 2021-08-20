Вывод войск США из Афганистана дал старт новому этапу Большой игры, которую крупнейшие мировые государства ведут за влияние в регионе. Соперники Штатов - КНР и РФ - уже активизируют свои усилия, чтобы сформировать там постамериканский мир.

Об этом сообщает The Times.

Вывод американских военных привел к формированию "вакуума власти" в Афганистане. Как пишет издание, Россия и Китай в связи с этим уже начали принимать меры, которые, как они надеются, помогут им сформировать новый, постамериканский мир.

Также активизироваться пришлось странам-соседкам Афганистана - Таджикистану и Узбекистану - поскольку они "пришли в ужас" из-за сложившейся после ухода американцев ситуации.

Times пишет, что лидеры среднеазиатских стран опасаются, что Афганистан при власти движения "Талибан" превратится в своеобразный тематический парк для боевиков и станет плацдармом для радикальных исламистских группировок, которые начнут распространять свое влияние на соседние страны.

На этом фоне, отмечает издание, Россия уже предложила себя в качестве заградительного щита для своих южных соседей и провела целую серию военных учений совместно с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Это способствовало усилению ее политического влияния в регионе, которое Москва может использовать для того, чтобы усилить свои военные базы на территории данных государств и не допустить появления на них американцев.

Еще в ходе июньского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, предположительно, обсуждали идею аренды Вашингтоном части российских военных баз в Средней Азии для возможности запускать разведывательные беспилотники над Афганистаном. Однако теперь "очевидно, о том, чтобы Соединенные Штаты наносили какие-либо удары с базы, которой управляют россияне, не может быть и речи", пишет издание.

По мнению The Times, Россия не даст США снова укрепить свое влияние в регионе после вывода войск, что, по сути, сделает ее "главным бенефициаром ухода Соединенных Штатов из Кабула". Однако, считает издание, Москве придется побороться за позиции в Средней Азии с Пекином, который также попытается получить максимальную выгоду из ситуации.

Напомним, "Страна" писала о том, как события в Афганистане изменят мировую политику и что это значит для Украины.

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