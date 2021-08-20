Темой номер один для мировых СМИ продолжает оставаться Афганистан. Стремительное падение режима президента Мухаммада Ашрафа Гани, который не успел даже переобуться, покидая Кабул, и такой же ошеломляющий триумф талибов породили массу вопросов.

Как же администрация США решилась на такой серьезный геополитический шаг, как полный уход из Афганистана после почти 20-летнего военного присутствия.

Завесу тайны приоткрыл Дуглас Лондон, бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом в Южной и Юго-Западной Азии. Он рассказал о том, как принималось решение по выводу войск из Афганистана и почему оно так неудачно было реализовано на практике.

Откровения экс-разведчика обнародовал портал Just security.

"К началу 2018 года уже было понятно и ясно, что президент Трамп хотел уйти из Афганистана, несмотря на тревожные последствия, о которых его предупреждало разведывательное сообщество. Но он также не хотел, чтобы те кошмары, свидетелями которых мы сегодня стали, случились при нем. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео был главным архитектором взаимодействия Америки с Талибаном, кульминацией которого стало катастрофическое соглашение о выходе в феврале 2020 года. Но оно было нужно Трампу, чтобы победить на выборах. Помпео поддержал этот план, несмотря на предупреждения разведки о том, что две его ключевые цели - обеспечение приверженности Талибана разрыву с Аль-Каидой и достижение мирного урегулирования конфликта - маловероятны.

Спецпредставитель Америки Залмай Халилзад в 2018 году был частным лицом, который развлекался тем, что по собственной инициативе общался со множеством сомнительных афганских личностей, против которых выступала разведка. У нас сложилось впечатление, что Халилзад хотел стать госсекретарем Трампа в новой администрации, если бы тот выиграл, и Залмай был готов сделать или сказать то, что ему велели сделать, чтобы только угодить строптивому президенту.

Но и в лагере Джо Байдена было так же ясно, что он намерен уйти из Афганистана (в случае победы, которая и произошла - Ред.). Его команда, однако, считала, что может справиться с последствиями для безопасности, о которых предупреждала разведка. Соглашение о выходе Трампа было признано беспроигрышным. Это хорошо резонировало с настроениями большинства американцев. Они, казалось, полагали, что негативные последствия можно будет, по крайней мере, в значительной степени, свалить на Трампа, Республиканскую партию и Халилзада. Последнего оставили при должности - намеренно или нет - что позволило выставлять его как главного виновника в случае неудачи", - рассказывает Дуглас Лондон.



Затем он продолжает, что разведка - это не точная наука, которую можно использовать в качестве хрустального шара. Учитывая, что условия, при которых делается любая оценка, вероятно, изменятся, прогнозы и уровни уверенности варьировались в зависимости от военного присутствия США, внутренней динамики Афганистана и достоверности обещания Талибан решать все переговорами. Сценарии для упорядоченного вывода варьировались от тех, в которых США сохраняли примерно 5000 военнослужащих и большую часть существующих передовых военных и разведывательных оперативных баз, до того, что было определено как минимальное присутствие – примерно 2500 военнослужащих, поддерживающих более крупные базы.



"Но без какого-либо американского военного и разведывательного присутствия за пределами посольства в Кабуле, столкнувшись с военным и пропагандистским наступлением талибов и подорванным непростыми отношениями Гани с его собственными политическими партнерами, разведывательное сообщество предупредило, что правительство Афганистана может распасться в считанные дни. Так оно и случилось", - сделал вывод ветеран разведки.

Справка "Страны"

Дуглас Лондон, прослужил в ЦРУ 34 года, он покинул свой пост в 2019 году. Многое из того, о чем он рассказал, происходило у него на глазах.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство "Талибан" попросило ООН не сворачивать свои миссии в Афганистане, а остаться в стране.