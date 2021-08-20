Народный депутат от "Оппоплатформы" и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич прокомментировал решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который через суд хочет аннулировать лицензию каналу "НАШ".

Соответствующий пост об этом выпустила пресс-служба нардепа в Facevook.

Он считает решение Нацсовета "давлением на свободу слова и потаканием желаниям власти".

Кроме того, нардеп считает, что вместо закрытия телеканалов власть могла бы сосредоточиться на том, чтобы "сделать жизнь украинцев лучше и вернуть в страну мир".

Также Шуфрич выразил глубокую солидарность команде телеканала "НАШ" и добавил, что верит в то, что "в противостоянии с журналистами власть уступит место Конституции, свободе слова и праву украинцев на информацию".

Напомним, днем ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен через суд попытаться аннулировать лицензию каналу "НАШ" из-за высказываний экс-нардепа Петра Симоненко о ПЦУ и о гражданском противостоянии на Донбассе.

Это новость стала резонансной. Ведущий канала "НАШ" Макс Назаров в комментарии "Стране" заявил, что считает необоснованными претензии госрегулятора к высказываниям гостей в эфире. Также он считает, что языка ненависти на телеканале не звучало. Кроме того, "НАШ" будет оспаривать желание Нацсовета закрыть телеканал.

Между тем, уже двое телеведущих покинули канал "НАШ" и ушли на "Украину 24".