Утром в пятницу, 20 августа, два китайских астронавта Не Хайшэн и Лю Бомин, которые занимаются на орбите подключением и сборкой оборудования станции, вышли в открытый космос, как и полтора месяца ранее, для проведения монтажных работ.

Об этом передает информационное агентство Китайской Народной Республики "Синьхуа", прямую трансляцию провел ресурс "CGTN" в своем Youtube-канале.

Космонавты вышли из базового модуля китайской станции "Тяньхэ" на строящуюся станцию "Тяньгун".

Астронавты второй раз за год покинули модуль для выполнения операций, чтобы выполнить внекорабельные работы.

Перед этим экипаж покидал станцию в 2008 году. Тогда в ходе миссии "Шэньчжоу-7" астронавт Чжай Чжигану совершил свой знаменательный 20-минутный выход в открытый космос.

Ранее мы писали, что Китай успешно запустил на орбиту бригаду космических строителей и показывали соответствующие фото и видео. На борту были два из тех космонавтов, которые сегодня вышли в открытый космос.

Также сообщали, что в мае китайский космический грузовой корабль состыковался с модулем новой орбитальной станции.