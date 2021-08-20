Президент Украины Владимир Зеленский, который днем ранее признался в желании пойти на второй срок, назвал российского лидера Владимира Путина эмоциональным человеком, иногда даже слишком.

Об этом он заявил в обширном интервью пяти СМИ, обнародованном на сайте издания The Washington Post.

Журналисты спросили у Зеленского, как бы он охарактеризовал своего российского, на что тот ответил, что Путин "иррациональный" и "эмоциональный, иногда даже очень эмоциональный".

В то же время украинский президент добавил, что его российский коллега "слишком эмоциональный, когда дело касается Украины".

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что не видит иного пути для освобождения заключенных в Крыму, кроме прямых переговоров с главой России. Он добавил, что у Киева уже готовы списки этих людей.

Днем ранее на сайте президента обнародовали интервью, которое Зеленский дал журналистам из Крыма. В частности, он заявил, что у "Крымской платформы" появится офис в Украине, чтобы работать каждый день. Там будут рассматривать вопросы, связанные с полуостровом.

Подробнее об этом интервью "Страна" рассказывала в отдельном материале: "Татарин идет по своей улице, а гражданин России турист". Что Зеленский заявил о Крыме на острове Змеиный.