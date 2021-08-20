Власти и медики Украины готовятся к очередной вспышке коронавирусной инфекции, которая может стать очень и очень серьезной. Штамм "Дельта" гораздо опаснее и коварнее своих предшественников.

И свежие данные на утро, 20 августа, подтверждают неутешительные прогнозы. Число зараженных COVID-19 в стране за минувшие сутки выросло еще на 1 600 человек.

Напомним, что вчера, 19 августа в стране было выявлено 1 560 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 40 человек.

Умерли за отчетные сутки 26 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 394).

О новых заболевших сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины.

Выздоровели за отчетный период 882 человека (с начала эпидемии 2 200 000 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 112 детей и 46 медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня таков: Одесская область (109 новых заражений), Донецкая область (108), Запорожская область (97) и Харьковская область (86).

В Киеве коронавирус выявили у 222 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве начали проводить вакцинацию в автобусах, что вызвало не совсем однозначную реакцию у людей. Сами медики уверяют, что в такой практике нет ничего предосудительного, так как все меры санитарии соблюдаются.

По последним данным университета имени Хопкинса (следит за ситуацией в разных странах в режиме мониторинга 24/7), на утро 20 августа отмечено уже 209 963 660 зараженных с момента начала пандемии, число жертв в глобальном масштабе выросло до 4 403 038.

Мировыми "лидерами" по числу заражений неизменно остаются США, Индия и Бразилия. А международная команда врачей, тем временем, провела успешный опыт на мышах, и выяснила пути проникновения и зоны поражения коронавирусом. Оказалось, что COVID-19 сначала попадает в нос, затем проникает в легкие и уже оттуда в мозг жертвы, вызывая тяжелые изменения в органах.