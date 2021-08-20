В космической программе США по освоению Луны наметился никем непредвиденный сбой. Миллиардер Джефф Безос, который недавно совершил полет в космос, был крайне недоволен тем, что его компанию Blue Origin не допустили к участию в Лунной программе и подал иск против Национального космического агентства (NASA).

Причиной такого решения Безоса стало то, что NASA передало контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля его злейшему конкуренту Илону Маску, основателю и владельцу компании SpaceX. Об этом передает агентство Reuters.

В итоге в NASA согласились временно заморозить работы по Лунному контракту (стоит отметить, что цена вопроса впечатляет. Речь идет о сумме в 2,9 миллиарда долларов - Ред.). Илону Маску запрещено производить какие-либо действия до 1 ноября.

Все стороны конфликта согласились с тем, чтобы Федеральный суд США рассмотрел это дело по ускоренной программе. Первое заседание, возможно оно будет единственным, намечено на 14 октября.

У Безоса заявляют, что подача иска не что иное, как попытка исправить "серьезные конструкторские просчеты и недоработки обнаруженные в системе высадки на Луну".

А Илон Маск парировал эти обвинения тем, что иск является примером не совсем добросовестной конкуренции и наносит серьезный ущерб компании SpaceX. Так что, как видим битвы за Луну уже вовсю идут на Земле.

Ранее "Страна" Илон Маск заявлял, что скафандры для лунной миссии США по программе "Артемида" может разработать и произвести его компания SpaceX. Однако затем возникли проблемы, после чего старт миссии перенесли.