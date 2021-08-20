В Измаиле снова произошло довольно необычное ЧП. Здесь молодая девушка вызвала патруль полиции на помощь в экстренной ситуации, а затем избила женщину-полицейскую, которая прибыла по вызову.

Об этом инциденте сообщает пресс-группа ГУ НП Одесской области.

23-летняя измаильчанка позвонила на спецлинию "102" и рассказала, что поругалась со своим сожителем и тот, в пьяном виде, ломится к ней в квартиру и выбивает двери. По указанному адресу сразу же выехал патруль полиции, однако уже на месте ситуация развернулась в другую сторону.

Дама, вызвавшая полицию, тоже была пьяна и возмутилась тем, что у нее попросили паспорт для оформления протокола. Затем она набросилась на полицейскую с кулаками. Патрульная получила несколько царапин и синяков.

А вот агрессивной жительнице Измаила по итогу объявлено подозрение в причинении телесных повреждений работнице правоохранительных органов. Теперь по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины, ей грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или же лишение свободы на такой же срок. Сейчас следователь решает вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что как в аэропорту Запорожья неадекватная пассажирка одного из рейсов напала на пограничницу. Против нападавшей также пришлось применить смилу, чтобы утихомирить ее.