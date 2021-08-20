Движение "Талибан", установившее контроль над Афганистаном, получило доступ к спискам местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО. Талибы их активно ищут и задерживают, угрожая расправами.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на подготовленный для ООН отчет Норвежского центра глобального анализа.

Авторы документа, в свою очередь опираясь на многочисленные сообщения, пишут, что у террористов есть списки и адреса сотрудничавших с американцами и натовцами. Талибы приходят по этим адресам и забирают людей, а если те отказываются добровольно сдаваться, угрожают арестовать и даже убить членов их семей.

Согласно отчету, в особой опасности в такой ситуации находятся служащие афганских вооруженных сил, работники полиции и сотрудники следственных органов свергнутого проамериканского режима.

Между тем, совсем недавно представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заверял, что все сотрудничавшие с США и их союзниками афганцы будут амнистированы. Он также призвал их не покидать родину. Также в "Талибане" пообещали тем, кто работал в госадминистрациях Афганистана, предложить должности в новых структурах власти.

Как сообщала "Страна", талибы провозгласили Афганистан Исламским Эмиратом и заявили, что там не будет демократии.