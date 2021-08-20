Языковой омбудсмен Тарас Креминь возмутился тем, что в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения во внеурочное время и на публике педагоги смеют разговаривать по-русски. Особенно, как он отметил, это характерно для юго-востока Украины.

Об этом Креминь написал на своей странице в Фейсбуке.

В записи он как соавтор законов, определяющих языком образовательного процесса украинский, сначала порадовался, что они усилили роль госязыка в одной из главных сфер общественной жизни - в образовании.

"Однако для ликвидации последних "пароксизмов" русскоязычного обучения прошло не так много времени. И сегодня в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на Востоке и Юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке", - посокрушался Креминь.

По его словам, в его секретариат поступают жалобы и обращения о нарушениях языкового закона в учреждениях образования: из 2 126 полученных за последние полгода доносов 80 (или 3,8%) касались сферы образования и науки. В частности, Креминю нажаловались граждане из Одессы, Черкасс, Киева, Харькова, Херсона.

"Мы продолжаем фиксировать довольно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами разных национальных университетов, в своих публичных выступлениях игнорирующих государственный язык. Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, вне школы, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются не государственным языком", - написал Креминь и выразил надежду, что эта тенденция будет уменьшаться, а учителя "почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного".

Для более широкой популяризации украинского языка в учебных заведениях он потребовал создать музеи украинского языка. И сообщил, что вместе с Академией педагогических наук уже разработал концепцию такого музея.

"Было бы хорошо, чтобы такие выставочные экспозиции смогли заработать как в учреждениях высшего образования, так и на школьном уровне. Тогда каждый ребенок еще со школьной скамьи имел бы возможность узнать, как зарождался украинский язык и какой путь запретов и притеснений ему пришлось преодолеть, чтобы наконец утвердиться в статусе государственного", - похвалил свою идею Креминь.

На днях Креминь предлагал во всех министерствах и регионах внедрить должности ответственных за украинизацию.

А незадолго до этого всплыла интересная деталь из его прошлого: оказывается, до того как стать главным украинизатором, Креминь представлял Виктора Януковича на президентских выборах в Николаеве.