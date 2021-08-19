Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, что украинские власти готовятся к возможному введению новых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Об этом он сообщил в ходе программы "Сегодня Вечером".

По его словам, правительство готовится к этому. В частности, власти проводят аналитику по тому, как штамм Covid-19 ведет себя в других странах мира. Помимо этого, в Украине действует постановление Кабмина, согласно которому в стране есть четыре карантинных зоны и карантин в нашей стране еще не отменяли.

Немчинов напомнил, что сейчас вся Украина находится в зеленой зоне, но в случае вспышек возможно введение желтого, оранжевого или красного уровня опасности.

В то же время, по словам министра, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания от высших властей о том, что должна продолжаться работа по обеспечению медучреждений кислородом. Также они должны привести в порядок ковидные отделения в больницах.

"Я думаю, что руководители на местах больше заинтересованы в том, чтобы не допустить новых вспышек", - добавил Немчинов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за 18 августа было почти полторы тысячи новых зараженных. Умерли за отчетные сутки 40 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 336 человек).

Также напомним, что сроки новой вспышки коронавируса в Украине отложили на пару месяцев. Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что она ожидается в октябре-ноябре этого года.