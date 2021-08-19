Движение "Талибан", на минувших выходных взявшее под контроль всю территорию Афганистана, объявило республику (уже бывшую) Исламским Эмиратом. Это было сделано 19 августа - в день независимости страны от Великобритании.

Объявление разместил в своем Твиттере представитель талибов Забхулла Муджахид.

"Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества. Исламский Эмират хочет хороших дипломатических и торговых отношений со всеми странами. Мы не заявляли, что не торгуем ни с одной страной. Слухи, которые распространяются по этому поводу, не соответствуют действительности, и мы их отвергаем", - написал Муджахид.

К слову, до прихода в страну США, при предыдущем правлении талибов с 1996 по 2001 год Афганистан тоже назвался Исламским Эмиратом.

Между тем другой представитель террористов Вахидулла Хашими в интервью Reuters заявил, что Афганистан при талибах начнет жить по законам шариата и не будет демократическим государством. Верховным лидером назначат предводителя движения Хайбатуллу Ахундзада.

Хашими сказал, что демократической системы в стране не будет, так как "для этого в Афганистане стране нет никаких оснований".

Ранее "Страна" приводила мнение Байдена, согласно которому талибы вряд ли изменили свою идеологию с 2001 года.

Между тем в Афганистане действует сопротивление "Талибану", лидер которого попросил Запад помочь ему с оружием и боеприпасами.