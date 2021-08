Принц Гарри, у которого в июне родилась дочь, в написанных им мемуарах впервые заговорит о своем настоящем отце.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Radar Online.

В частности, принц прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был любовник принцессы Дианы. Хотя ранее Гарри старался не говорить об отцовстве.

По данным источника в издательском бизнесе, даже если ты принц Гарри, тебе не на дадут аванс в 15 миллионов долларов, если ты не готов говорить обо всем.

В материале также отмечают, что было опасение, что Меган Маркл и принц Гарри бесплатно рассказали телеведущей Опре Уинфри все возможные слухи о королевской семье Великобритании.

Однако сейчас речь идет о том, что интервью Опре Уинфри было лишь началом истории и на самом деле всего намного информации. Гарри готов рассказать все, что знает в своей книге, которую скоро напечатают.

Отметим, что ходят слухи, что настоящим отцом принца Гарри был не принц Чарльз, а любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт, с которым она познакомилась во время уроков верховой езды.

Ранее "Страна" сообщала, что принц Гарри и Меган надиктовали книгу о реалиях жизни при королевском дворе Елизаветы. Рабочее название сочинения - Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Современные королевские особи в деталях: реальный мир Гарри и Меган).

Также напомним, что из-за отречения от королевских привилегий принц Гарри и его жена сменят фамилии. Также при дворе говорят, что пара захочет взять фамилию сына - Маунтбэттен-Виндзор.