Торги с Вашингтоном и Берлином: на что надеется Зеленский?

Накануне визита в США Владимир Зеленский снова выступил с критикой в адрес американских и немецких властей в связи с подписанием ими соглашения по "Северному потоку-2". В интервью "Вашингтон пост" он заявил, что недоволен этими соглашениями и что видит в них угрозу энергетической безопасности Украины.

О том, что украинский президент намерен требовать от Ангелы Меркель и Джо Байдена на предстоящих встречах с ними обеспечения этой самой безопасности, говорилось уже не раз. Хотя очевидно, что после того, как "Северный поток - 2" будет достроен (а это уже вопрос ближайших дней), Киев уже не может выступать в роли вымогателя – теперь он становится просителем.

Потому что, как это ни прискорбно для украинской власти, ей никто ничего не должен. Зеленский правильно сомневается, что будет выполнено даже то соглашение, которое подписали Байден и Меркель, поскольку ни Германия, ни даже США не обязаны обеспечивать Украине энергетическую безопасность.

Энергетическую безопасность каждое государство обеспечивает себе само. Либо добычей нефти, газа и угля, а также производством электроэнергии в нужных объемах, либо наличием таких союзников, которые обеспечат эти нужные объемы и ни при каких раскладах от своих обязательств не откажутся.

Очевидно, что собственных энергоресурсов у нас не хватает и сверхнадежных союзников, судя по заявлениям самого Зеленского, у нас тоже нет. Но в этом виновата исключительно украинская власть, поскольку это ее обязанность – защищать национальные интересы Украины.

А обязанность властей США и Германии – защищать национальные интересы собственных государств. Никто не вправе обвинять Меркель за то, что она поставила интересы своей страны выше, чем интересы Украины. И уж тем более говорить о том, что из Киева национальные интересы Германии виднее, чем из Берлина.

Поэтому Зеленскому нужно возвратиться в реальный мир и брать, что дают. Потому что дать что-то нужное в обмен, чтобы получить больше, он все равно не может.

Крымская "платформа невозврата"

Одной из главных тем вчерашнего дня была крымская. Это неудивительно в преддверии "Крымской платформы", которую власть пропагандирует как масштабное международное событие. Однако то, как эта тема прозвучала вчера, оставляет большие сомнения в том, что полуостров действительно хотят вернуть в состав Украины.

Владимир Зеленский, правда, в специальном тематическом интервью заявил, что крымчане "с радостью" вернутся в Украину. Но, прочитав это интервью, становится непонятно, откуда эта радость возьмется.

К примеру, президент объяснил, что закон о коренных народах принимался для того, чтобы крымский татарин, идущий по улице Ялты, знал, что он идет по своей земле, а гражданин РФ знал, что он там гость. Но ведь на данный момент практически все жители Крыма приняли российское гражданство – и, по Зеленскому, все они теперь там гости. И непонятно, как быть в данном случае с крымскими татарами, которые в основной массе тоже получили российские паспорта.

Но если говорить серьезно, то все разговоры о том, что Крым должен стать национально-территориальной автономией крымских татар – это худший вариант, если кто-то еще вообще рассматривает возможность возвращения Крыма. Поскольку он определяет 85% населения полуострова как чужаков.

Что делает власть для мира на Донбассе?

Прозвучала вчера и тема Донбасса – в результатах опроса, опубликованного Украинской социологической группой. Социологи выяснили, что 85% наших граждан не видят от украинской власти действий, направленных на завершение конфликта в этом регионе. Точнее, 40% считают, что она вообще ничего не делает в этом направлении, а еще 45% – что что-то делает, но явно недостаточно.

Удивляться таким цифрам не стоит. Скорее хотелось бы спросить у 9%, которые полагают, что власть для прекращения конфликта на Донбассе делает все, что от нее зависит: а что именно она делает для этого?

Потому что если проследить все действия власти во времена Зеленского, то единственным серьезным шагом в данном направлении можно будет назвать только его участие в парижском саммите лидеров "Нормандской четверки" еще в декабре 2019-го.

Правда, еще была договоренность об устойчивом перемирии летом прошлого года, однако перемирие тем и отличается от мира, что оно заключается лишь на определенное время – то ли пока вопрос не будет решен политически, то ли пока стороны не накопят силы для новой войны.

Поскольку для политического решения вопроса с декабря 2019 года не делалось ничего, то остается сделать вывод, что Зеленский, вопреки своим собственным заявлениям, ведет страну к новой войне. Другого варианта пока не видно.

Устроит ли Нацсовет суд над "Нашим"?

Вслед за закрытием "112", "Ньюсвана" и "ЗИКа" власть нацелилась на телеканал, который унаследовал большую часть их аудитории – "Наш". Правда, в этот раз она намерена обойтись без СНБО, введя в действие старый способ – Нацсовет по телевидению. Вчера главный орган телецензуры объявил, что подает в суд иск о лишении этого канала лицензии.

Поводом для иска Нацсовет назвал высказывания Петра Симоненко в эфире "Нашего". Примеров приведено три: "ПЦУ – это раскольники Православия", нынешняя власть – "режим профашистского толка", война на Донбассе – "гражданское противостояние". Все это квалифицируется Нацсоветом как "дискриминационные высказывания" и "язык вражды".

О том, насколько цензурный орган заангажирован, много говорить не надо. Поскольку достаточно вспомнить то, что он не видит никакого "языка вражды" в существовании программ вроде "Вата ТВ" и высказываниях телеведущего Остапа Дроздова. Список примеров либерализма в этом вопросе в отношении националистов бесконечен, и продолжать его нет смысла.

А вот сама возможность суда, вопреки намерениям Нацсовета, может привести к нежелательным последствиям для власти. Известны примеры (суд в Германии над Георгием Димитровым, например), когда эффект приводил к противоположным результатам. И в данном случае Нацсовет вступает на зыбкую почву.

Во-первых, потому, что юридически нельзя доказать, что на Донбассе идет не "гражданское противостояние", а что-то другое. Термины "война с Россией" или "гибридная война" употребляются лишь политиками и в суде приняты быть не могут.

ПЦУ (а точнее – ее основатели) действительно раскололи Украинскую православную церковь 29 лет назад, и этот факт оспорить тоже невозможно.

Наиболее спорное высказывание – насчет "профашистского режима". Эмоционально оно, конечно, перебарщивает, но никто не будет отрицать, что при нынешней власти безнаказанно проходят марши в честь дивизии СС "Галичина" и так же безнаказанно зигуют на официальных мероприятиях.

Учитывая все это, далеко не факт, что суд против "Нашего" вообще состоится. Поскольку вряд ли власть захочет, чтобы всему миру доказали, что на Донбассе идет гражданская война, а в Украине поощряется неонацизм.

Похороны мэра Кривого Рога: почему власть не дает ответы?

В Кривом Роге вчера похоронили мэра города Константина Павлова. Его гибель в воскресенье, безусловно, стала шоком для города, который не прошел до сих пор. Но, что хуже всего, до сих пор нет никакой ясности в том, что на самом деле произошло.

По горячим следам трагедии вроде бы появилась неофициальная информация, подтверждающая версию о самоубийстве. Однако с тех пор власть делает все, чтобы своими действиями подвергнуть эту версию сомнению.

Ведь если речь идет о самоубийстве, то почему даже родственникам до сих пор отказываются показать все записи с видеокамер в доме? И откуда на теле покойного мэра следы избиений?

Отсутствие ответов на ключевые вопросы заставляет подозревать, что власть пытается что-то скрыть. А поскольку скрыть в данном случае можно только убийство, то такое поведение одновременно означает и сокрытие убийц.

И пока ответы не появятся, версия об убийстве, скрываемом властью, останется ключевой.