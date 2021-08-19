Португальский мотогонщик, вице-чемпион чемпионата мира мотогонок серии MotoGP Мигел Оливейра женился на сводной сестре, у пары в скором времени появится ребенок.

Об этом сообщает австралийский веб-сайт News.com.

Снимки с церемонии бракосочетания появились в Instagram-аккаунте мотогонщика в июле этого года, а неделю назад Оливейра показал фотоснимок с женой, у которой появился округлившийся живот.

24-летняя Андрея Пимента, которая стала супругой гонщика, - дочь второй жены его отца. Оливейра познакомился с девушкой, когда ему было 13 лет, а его сестре - 11. По словам гонщика, они долго скрывали отношения и рассказали о них лишь два года назад, в 2019 году.

По словам самого гонщика, до любви у него с Андреей были дружеские отношения.

"Мы вместе выросли и в какой-то момент поняли, что наши отношения - не просто дружба, а очень сильная любовь", - говорит чемпион.

Фото: instagram.com/88migueloliveira

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