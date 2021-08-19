Оказывается, папоротники растут не только в лесах или сырых оврагах, но и водоемах. На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника встречаются и такие - а именно сальвиния плавающая.

О растении рассказала в Фейсбуке пресс-служба организации.

Сальвиния плавающая обильно разрастается на озерах и поймах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Как и большинство других водных растений, этот необычный папоротник любит стоячие или тихоходные воды.

Этот обитатель водоемов однолетний. Его тонкий стебель плавает на поверхности воды - отсюда и название вида. Надводные листья папоротника снизу густо покрыты волосками, которые удерживают пузырьки воздуха. Это позволяет сальвинии не тонуть. Есть у нее еще и подводные листья, через которые она всасывает воду и питательные вещества.

Сальвиния плавающая занесена в Красную книгу Украины. Однако из-за широкого ее распространения охранный статус требует пересмотра.

Также растение встречается в других странах Европы, в Азии и Африке.

Ранее "Страна" показывала, как в зоне отчуждения цветет вереск.

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