В Харьковской области правоохранители разоблачили группу мошенников, которые из СИЗО присвоили 18 млн гривен с помощью фишинга.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

В результате действий преступников пострадали не только украинцы, но и иностранцы. Мошенники, при использовании страницы доставки торговой онлайн-площадки, получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек и в дальнейшем присваивали деньги.

По данным правоохранителей, преступную схему организовал 20-летний мужчина, который отбывает срок в СИЗО. Он привлек своих сокамерников, которые вместе с ним подыскивали "рабочих" в Интернете.

Когда такие были найдены, преступники якобы для осуществления платежа или для продажи товара отправляли пострадавшим ссылку на фишинговую страницу для заполнения реквизитов их банковской карты.

Позже остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. Сумма принесенного ущерба от действий мошенников составляет 18 млн гривен.

"Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран", - говорят правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье двое юношей с помощью фишинговых ресурсов выманили у клиентов более 250 тыс.грн.

Также напомним, что украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.