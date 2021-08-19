После сообщения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о намерении через суд лишить лицензии телеканала "Наш" коллектив этого СМИ решил официально обратиться к 43 странам-участницам "Крымской платформы". Журналисты намерены рассказать гостям саммита о систематическом давлении на них власти, в том числе в лице Нацсовета по ТВ.

Об этом в прямом эфире сказал ведущий "Наш" Макс Назаров, его слова приводит Телеграм-канал СМИ.

Ведущий обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главе Нацсовета Ольге Герасимьюк. По его словам, представители телеканала уже пообщались с некоторыми лидерами стран - участниц саммита, а также премьер-министрами и министрами иностранных дел.

"Говорить на вашей Крымской платформе в КВЦ "Парковый", который в народе называется "вертолетная площадка Януковича", будете не только о Крыме - мы вам это обещаем", - заверил Назаров.

Как писала "Страна", Нацсовет хочет предъявить каналу иск и лишить его лицензии после высказывания одного из гостей эфира, Петра Симоненко. В мае в одном из ток-шоу "Наш" он произнес слова о "государственной фашизации", что не понравилось регулятору.

Мы также сообщали, что на канале намерены оспаривать желание Нацсовета закрыть СМИ.