В Министерстве здравоохранения рассказали украинским родителям, как правильно выбрать обувь для школьников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Вспомните, насколько невыносимым начинал казаться день, если вам давила обувь или натирала ноги до невыносимых чувств. В такие моменты как никогда понимаешь, насколько важно подбирать обувь правильно. Еще более вредным неудобная обувь является для детей, ведь их опорно-двигательный аппарат находится в стадии формирования, а обувь влияет не только на здоровье ног, но и спины", - рассказывают в Минздраве.

В частности, перед наступлением учебного года перед многими встает проблема - как выбрать безопасную обувь для своего ребенка.

Эксперт дали несколько советов родителям:

Детская обувь должна иметь низкий каблук. Высота каблука обуви для детей от 3 до 7 лет для повседневной носки должна быть 5-10 мм, для детей школьного возраста - до 20-25 мм, в женской обуви допускается средний каблук до 40-45 мм.

В детской обуви пяточная часть должна охватывать пятку и быть устойчивой. В летней обуви допускается открытая пяточная часть при условии ее фиксации, обеспечения устойчивости стопы во время ходьбы и удобного закрепления обуви на ноге.

Правильно подобранный размер. Обувь "на вырост" может обернуться для ребенка мозолями, неудобствами во время шествия или бега.

Обувь должна "дышать". Отдайте предпочтение обуви из натуральных материалов и нормальной вентиляции, чтобы детские ножки не страдали от потливости и неприятного запаха.

Не допускается использование подложки из искусственной и (или) синтетической кожи в закрытой обуви для детей.

Дети, имеющие плоскостопие, требующих специальных индивидуальных рекомендаций. Поэтому желательно обратиться к ортопеду.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы. Именно это является одной из причин ожирения 8% девочек и 12% мальчиков в возрасте 11-17 лет.

Также напомним, сколько раз в году должны болеть дошкольники. В частности, дети в году обычно могут болеть шесть-восемь раз. И если речь идет об ОРВИ, то это абсолютно нормально.