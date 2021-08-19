В МОЗ рассказали, как правильно выбрать обувь для школьника перед началось учебного года
В Министерстве здравоохранения рассказали украинским родителям, как правильно выбрать обувь для школьников.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
"Вспомните, насколько невыносимым начинал казаться день, если вам давила обувь или натирала ноги до невыносимых чувств. В такие моменты как никогда понимаешь, насколько важно подбирать обувь правильно. Еще более вредным неудобная обувь является для детей, ведь их опорно-двигательный аппарат находится в стадии формирования, а обувь влияет не только на здоровье ног, но и спины", - рассказывают в Минздраве.
В частности, перед наступлением учебного года перед многими встает проблема - как выбрать безопасную обувь для своего ребенка.
Эксперт дали несколько советов родителям:
- Детская обувь должна иметь низкий каблук. Высота каблука обуви для детей от 3 до 7 лет для повседневной носки должна быть 5-10 мм, для детей школьного возраста - до 20-25 мм, в женской обуви допускается средний каблук до 40-45 мм.
- В детской обуви пяточная часть должна охватывать пятку и быть устойчивой. В летней обуви допускается открытая пяточная часть при условии ее фиксации, обеспечения устойчивости стопы во время ходьбы и удобного закрепления обуви на ноге.
- Правильно подобранный размер. Обувь "на вырост" может обернуться для ребенка мозолями, неудобствами во время шествия или бега.
- Обувь должна "дышать". Отдайте предпочтение обуви из натуральных материалов и нормальной вентиляции, чтобы детские ножки не страдали от потливости и неприятного запаха.
- Не допускается использование подложки из искусственной и (или) синтетической кожи в закрытой обуви для детей.
- Дети, имеющие плоскостопие, требующих специальных индивидуальных рекомендаций. Поэтому желательно обратиться к ортопеду.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" сообщала, что украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы. Именно это является одной из причин ожирения 8% девочек и 12% мальчиков в возрасте 11-17 лет.
Также напомним, сколько раз в году должны болеть дошкольники. В частности, дети в году обычно могут болеть шесть-восемь раз. И если речь идет об ОРВИ, то это абсолютно нормально.