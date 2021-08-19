Медики рекомендуют украинцам добавить в ежедневное меню арбузы, сезон которых сейчас как раз в разгаре. Даже небольшое количество этого летнего лакомства, которое не содержит жира, холестерина и натрия, может обеспечить организм нужными витаминами и микроэлементами. В арбузах есть антиоксидант ликопен (Lycopene), который способен противостоять хроническим заболеваниям: диабету, остеопорозу, раку и другим. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Один стакан арбуза может содержать:

12 г углеводов;

0,26 мг витамина А, который является важным для здоровья кожи и глаз

12 мг витамина С, что способствует укреплению иммунной системы и усвоению железа

170 мг калия, который помогает снизить кровяное давление и важен для работы нервов

0,1 мг витамина В6, который помогает организму расщеплять белок, а также важен для иммунной системы и работы нервов.





Также медики советуют проконсультироваться с врачом в случае, если есть противопоказания к употреблению арбуза.

"Выбирая арбуз, ищите твердый, симметричный и тяжелый. Обычно, на его нижней стороне должно быть желтое пятно, возникшей из-за созревания на солнце. Если это пятно очень бледное или белое, арбуз может быть недозрелым", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев пятый раз отправится легендарная баржа Гройсмана с арбузами.

Также мы сообщали, что врач-диетолог рассказала, как правильно и безопасно кушать арбузы взрослым и детям.